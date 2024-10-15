Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavili ekip akşam antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, kulübün 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.

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