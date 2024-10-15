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        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:55 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:59
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        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Bordo-mavili ekip akşam antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, kulübün 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.

        Karadeniz ekibi, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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