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        Trabzon'da okul kantinlerine denetim

        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki okul kantinleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:31 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:38
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        Trabzon'da okul kantinlerine denetim
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki okul kantinleri denetlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Fiyat etiketi, temizlik, ürünlerin son kullanma tarihi ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolleri yapan ekipler, eksikleri tespit edilen kantin işletmecilerine uyarı yaptı.

        Çocukların sağlığının her şeyden önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Okul kantinlerinde gerekli denetimleri titizlikle gerçekleştiriyoruz ve bu çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Sadece kantinlerde değil, bütün işletmelerde hiçbir olumsuzluğa müsaade etmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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