Trabzonsporlu Serdar Saatçı'nın kas ve tendonunda yaralanma tespit edildi

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol A Takımı'mızın antrenmanı sırasında sağ kalça bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Serdar Saatçı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda kalça kas ve tendonunda yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Serdar Saatçı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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