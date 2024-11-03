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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 21:25 Güncelleme: 03.11.2024 - 21:25
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 89 Barisic), Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 89 Cihan Çanak), Visca (Dk. 90+10 Cham), Nwakaeme (Dk. 89 Enis Destan), Banza

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 65 Kostic), Çağlar Söyüncü, Djiku (Dk. 60 Becao), Mert Müldür, Fred (Dk. 85 İsmail Yüksek), Amrabat, Szymanski (Dk. 65 Dzeko), Tadic, Saint-Maximin (Dk. 65 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri

        Goller: Dk. 42 Fred, Dk. 75 Dzeko, Dk. 90+12 Amrabat (Fenerbahçe), Dk. 59 ve 67 Banza (penaltılardan) (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Ozan Tufan, Dk. 45+3 Denswil, Dk. 62 Eren Elmalı, Dk. 75 Uğurcan Çakır, Dk. 90+10 Umut Bozok (yedek kulübesi) ve Enis Destan, Dk. 90+13 Banza (Trabzonspor), Dk. 54 Jose Mourinho (Teknik direktör), Dk. 60 Osayi-Samuel, Dk. 90+3 Amrabat (Fenerbahçe)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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