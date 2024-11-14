Trabzon'da "15. Paten Futbolu Dünya Kupası" düzenlenecek

Spor şehri Trabzon'un, uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacağına işaret edilen açıklamada, "4 kıtada yer alan 24 ülkeden gelecek sporcuları ağırlayacağız. Bu büyük organizasyon, Trabzon'un uluslararası spor merkezi olma yolundaki konumunu güçlendirecek. Spor tutkunlarını ve heyecan dolu müsabakaları ücretsiz olarak izlemek isteyen herkesi 21-26 Kasım tarihleri arasında Hayri Gür Spor Salonu'na bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'de ilk kez Trabzon'da düzenlenecek 15. Paten Futbolu Dünya Kupası için takımların kıyasıya mücadele edeceği, açılışın 21 Kasım Perşembe günü Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 13.00'de gerçekleştirileceği kaydedildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dünya Paten Futbolu Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 21-26 Kasım'da uluslararası organizasyon gerçekleştirileceği belirtildi.

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