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        Trabzon'da "15. Paten Futbolu Dünya Kupası" düzenlenecek

        Trabzon'da 24 ülkenin katılımıyla "15. Paten Futbolu Dünya Kupası" organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 10:52 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:52
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        Trabzon'da "15. Paten Futbolu Dünya Kupası" düzenlenecek
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        Trabzon'da 24 ülkenin katılımıyla "15. Paten Futbolu Dünya Kupası" organize edilecek.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dünya Paten Futbolu Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 21-26 Kasım'da uluslararası organizasyon gerçekleştirileceği belirtildi.

        Açıklamada, Türkiye'de ilk kez Trabzon'da düzenlenecek 15. Paten Futbolu Dünya Kupası için takımların kıyasıya mücadele edeceği, açılışın 21 Kasım Perşembe günü Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 13.00'de gerçekleştirileceği kaydedildi.

        Spor şehri Trabzon'un, uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacağına işaret edilen açıklamada, "4 kıtada yer alan 24 ülkeden gelecek sporcuları ağırlayacağız. Bu büyük organizasyon, Trabzon'un uluslararası spor merkezi olma yolundaki konumunu güçlendirecek. Spor tutkunlarını ve heyecan dolu müsabakaları ücretsiz olarak izlemek isteyen herkesi 21-26 Kasım tarihleri arasında Hayri Gür Spor Salonu'na bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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