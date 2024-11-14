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        Trabzon'da üniversite öğrencilerinden sahipsiz köpeklere mama desteği

        Trabzon'da bir grup üniversite öğrencisi, Zigana Dağı güzergahında kurdukları ahşap kulübeye sahipsiz köpekler için mama bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:53 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:53
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        Trabzon'da üniversite öğrencilerinden sahipsiz köpeklere mama desteği
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        Trabzon'da bir grup üniversite öğrencisi, Zigana Dağı güzergahında kurdukları ahşap kulübeye sahipsiz köpekler için mama bıraktı.

        Trabzon Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, sahipsiz köpeklerin beslenmesine yönelik proje hazırladı.

        Öğrenciler, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) iş birliğindeki proje çerçevesinde, Zigana Dağı güzergahında içerisine mama bırakmak amacıyla ahşap kulübe kurdu.

        Buraya mama bırakan gençler, bölgedeki hayvanların beslenmesini sağladı.

        TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, Zigana'daki hava şartlarına işaret ederek, "Sahipsiz hayvanlar burada soğukla, trafikle, yaban hayatı ile mücadele ediyorlar. Köpekler 15 saat bir şey yemediği zaman açlıktan donarak ölebiliyorlar. Hayvanları terk etmeyelim." dedi.

        Öğrencilerden Aleyna Keskin ise sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bizler kış şartlarına uyum sağlamaya çalışırken sokak hayvanlarını da unutmadık. Kuru mama, kemik ve et bırakarak hayvanları besledik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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