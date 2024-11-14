Trabzon'da üniversite öğrencilerinden sahipsiz köpeklere mama desteği

Öğrencilerden Aleyna Keskin ise sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bizler kış şartlarına uyum sağlamaya çalışırken sokak hayvanlarını da unutmadık. Kuru mama, kemik ve et bırakarak hayvanları besledik." diye konuştu.

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, Zigana'daki hava şartlarına işaret ederek, "Sahipsiz hayvanlar burada soğukla, trafikle, yaban hayatı ile mücadele ediyorlar. Köpekler 15 saat bir şey yemediği zaman açlıktan donarak ölebiliyorlar. Hayvanları terk etmeyelim." dedi.

Trabzon'da bir grup üniversite öğrencisi, Zigana Dağı güzergahında kurdukları ahşap kulübeye sahipsiz köpekler için mama bıraktı.

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