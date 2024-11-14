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        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, lösemili çocukları ziyaret etti

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 19:22 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:32
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        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, lösemili çocukları ziyaret etti
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        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, hastanede tedavi gören çocuklarla bir araya gelen Beşir'in, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın selamlarını ilettiği aktarıldı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Beşir, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu hafta çok önemli bir hafta ve tedaviniz uzun bir süreç. Bir yandan tedaviniz en iyi şekilde hocalarımız tarafından gerçekleştirilirken, diğer yandan moralinizi en üst düzeyde tutmak için biz her zaman yanınızdayız. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Trabzonspor ailesi olarak kocaman yürekli Trabzonsporlu gençlerimizi kucaklıyor ve sizlere anlamı bir hediye vermek istiyoruz. İnşallah iyileştiğiniz gün tribündeki yerleriniz hazır olacak."

        Beşir'in, KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş ile tedavi gören çocuklara futbolcular tarafından imzalanan formaları hediye ettiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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