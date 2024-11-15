Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        GÜNCELLEME - Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

        Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 12,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, AA muhabirine, "Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Yargıtay'dan emsal karar! Eşin cimri olması ve büyü boşanma nedeni sayıldı
        Yargıtay'dan emsal karar! Eşin cimri olması ve büyü boşanma nedeni sayıldı
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?

        Benzer Haberler

        Balık tezgahlarında iri hamsi umudu
        Balık tezgahlarında iri hamsi umudu
        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, lösemili çocukları ziyaret e...
        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, lösemili çocukları ziyaret e...
        Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi görüşüldü
        Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi görüşüldü
        Kadın çiftçiler Trabzon Akvaryum ile Kuş Parkı'nı ziyaret etti
        Kadın çiftçiler Trabzon Akvaryum ile Kuş Parkı'nı ziyaret etti
        Ankara'daki Atatürk'ü anma törenine katılan Trabzonlu Kore Gazisi, yaşadığı...
        Ankara'daki Atatürk'ü anma törenine katılan Trabzonlu Kore Gazisi, yaşadığı...