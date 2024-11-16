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        Trabzon'da Filistin'e destek açıklaması

        Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek için basın açıklaması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 17:22 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:43
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        Trabzon'da Filistin'e destek açıklaması
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        Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek için basın açıklaması düzenlendi.

        Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Zühtü Kalma, insanlığın Gazze'nin çığlıklarıyla sınandığını söyledi.

        Filistin'de masum insanların öldürüldüğünü belirten Kalma, "Masumların kanı kutsal topraklara akarken, annelerin gözyaşları yeryüzünü titretirken, vicdan sahibi herkesin kalbine bir çağrı yapıyoruz. Bu çağrı, sadece Filistin'in değil, insanlığın çağrısıdır. Bu çağrı, zulme boyun eğmeyenlerin, mazlumun yanında dimdik duranların çağrısıdır." dedi.

        Kalma, Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, İsrail ürünlerini boykot çağrısında bulundu.

        Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

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        Galeri

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