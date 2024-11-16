Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 39-37 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 39-37 yendi.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 18-17 önde tamamlayan Güneysuspor, karşılaşmayı 39-37 kaybetti.
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