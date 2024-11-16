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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 39-37 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 18:08 Güncelleme: 16.11.2024 - 18:08
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 39-37 yendi.

        Güneysu Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 18-17 önde tamamlayan Güneysuspor, karşılaşmayı 39-37 kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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