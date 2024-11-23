Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından taktik çalıştı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla 25 Kasım Pazartesi günü oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
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