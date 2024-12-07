Trabzonspor, son 17 sezonun en kötü dönemini yaşıyor

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, son yılların en kötü sezon başlangıcını yaşıyor.

Bordo-mavili takım, ligde bu sezon oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 16 puan topladı.

Puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Karadeniz ekibi, 1,14 gibi düşük bir puan ortalamasında kaldı.

En son 2007-2008 sezonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle 16 puan toplayan Karadeniz ekibi, ligde ilk 14 maçı itibarıyla son 17 sezonunun en kötü performansını ortaya koydu. - Ligde son 6 maçta 1 galibiyet Trabzonspor, ligde son 6 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, bu dönemde deplasmanda Göztepe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor ile sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Trabzonspor, bu süreçte evinde Adana Demirspor'u yenerken, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, son 6 maçındaki 18 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi. - 20 maçın 5'ini kazanabildi Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 20 resmi maçın sadece 5'ini kazandı. 9 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 6 maçı da kaybetti.