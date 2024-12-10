Of'ta Hamsi Festivali düzenlendi

Prof. Dr. Acar, öğrencilerin kaynaşıp eğlenmesine vesile olan etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Festivale, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz, Prof. Dr. Bünyamin Er ve Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, Of Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Acar, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.