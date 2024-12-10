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        Of'ta Hamsi Festivali düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde 8. Hamsi Festivali organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:19
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        Of'ta Hamsi Festivali düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde 8. Hamsi Festivali organize edildi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesince Of Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festival, fakültenin Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

        Festivale, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz, Prof. Dr. Bünyamin Er ve Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, Of Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Acar, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Prof. Dr. Acar, öğrencilerin kaynaşıp eğlenmesine vesile olan etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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