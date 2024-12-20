Trabzon'da öğrenciler, hazırladıkları kliple yerli ve milli teknolojiye dikkati çekti

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da okulu ziyaret ederek, öğrencileri ve öğretmen Bülbül'ü kutladı.

Bülbül, ellerinde yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin görselleri bulunan öğrencilerle, TEKNOFEST kapsamında geçen yıl hazırlanan "Biz Yaptık" adlı şarkıya klip hazırladı.

Trabzon'da ilkokul öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında yerli ve milli teknolojilerin gösterildiği klip hazırladı.

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