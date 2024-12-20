Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı" kitapları tanıtıldı

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen tarafından kaleme alınan ve Trabzon mutfağından örnekler barındıran "Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı" kitapları "Geleneksel Lezzetler" ve "Kültürel Değerler"in tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:28 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı" kitapları tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen tarafından kaleme alınan ve Trabzon mutfağından örnekler barındıran "Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı" kitapları "Geleneksel Lezzetler" ve "Kültürel Değerler"in tanıtımı yapıldı.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Belediyenin Botanik Park Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, kitabın hazırlanmasına destek olmaktan mutluluk duyduklarını, eserin Trabzon mutfağının tanıtılmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

        Trabzon'a ait tatların ve geçmişte yapılan yemeklerin orijinal haliyle bir eserde yer almasının önemli olduğunu dile getiren Genç, "Şu ana kadar böyle bir eser çıkmadı. İlk defa hocamızın emekleriyle ortaya çıktı. Büyük bir emek ve gayret gösterdi. Bütün hemşerilerimizle buluşarak bu eseri ortaya çıkardı. Şehrimizde güzel bir zenginlik ve çeşitlilik olduğunu görmemiz lazım." diye konuştu.

        Trabzon'un turizmde öne çıktığını ve çok sayıda insanın kente geldiğini belirten Genç, "Ziyaret edilmesi için şehrimizin birçok yönü var. Gelen ziyaretçiler şehre ait bir yemeği tatmak istiyor. Gaziantep, Hatay, Afyon mutfaklarını biliyoruz. Trabzon'u da gastronomide sürece dahil etmek istiyoruz. Bize ait olanlarla bu zenginliğimizi öne çıkaralım. İşte bu eser bu anlamda çok kıymetli. Hocama çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık." dedi.

        Doç. Dr. Mehmet Akif Şen de Trabzon mutfağını dünyaya duyurmak istediğini ifade ederek, "Trabzon mutfağıyla alakalı çok eserin veya ürünün olmadığı söylendiğini, ancak içine girdiğinizde, köyleri dolaştığınızda, birçok ürünün yer aldığını görüyoruz. Biz de Trabzon'un mutfak kültürünü araştırmaya karar verdik ve kitap sonuçlandı. Alanında uzman akademisyenlerle nasıl bir yol izleyeceğimizi değerlendirdik." diye konuştu.

        Trabzon'un 18 ilçesindeki 85 köyde, 2 yıllık araştırmalarında 437 kişiyle görüştüğünü söyleyen Şen, "Ciddi bir emek verildi. Teyzelerin dizlerinin dibinde oturduk, bizlere anlattılar. Bu bir yemek kitabı değil, mutfak kültürünü öne alan bir akademik çalışmadır. Mutfak kültürü toplumların aynasıdır. Trabzon mutfağında görsellik çok ön plana çıkmamıştır ama çok değerli ürünler var." ifadesini kullandı.

        Toplantıya, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Meryem Sürmen, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, AK Parti Arsin İlçe Başkanı Hasan Kızıltan, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'a eski asbaşkanlar ve kurul üyelerinden destek ziyareti
        Trabzonspor'a eski asbaşkanlar ve kurul üyelerinden destek ziyareti
        Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'ndeki rakibi Juventus...
        Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'ndeki rakibi Juventus...
        TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi Özpala, Trabzon'da öğren...
        TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi Özpala, Trabzon'da öğren...
        TÜ kavşağında trafik sorunu çözüldü
        TÜ kavşağında trafik sorunu çözüldü
        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Söğütlü Kavşağındaki trafik sorununun çözüldüğün...
        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Söğütlü Kavşağındaki trafik sorununun çözüldüğün...
        Trabzon'da öğrenciler, hazırladıkları kliple yerli ve milli teknolojiye dik...
        Trabzon'da öğrenciler, hazırladıkları kliple yerli ve milli teknolojiye dik...