Trabzon Sağlık Müdürlüğünden yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin açıklama:

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Bakanlığının yeni yönetmeliğinin aile hekimliği sisteminde önemli bir dönüm noktası olma potansiyeline sahip olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni yönetmeliğin aile hekimlerinin çalışma koşullarını iyileştirmeye ve toplum sağlığı hizmetlerini daha etkin hale getirmeye yönelik önemli adımları içerdiği belirtildi.

Aile hekimliği sisteminin daha verimli bir şekilde işlemesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, hekimlerin hem maddi hem de manevi koşullarında önemli düzenlemeler yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, yeni yönetmelikle birlikte aile hekimlerinin maaş düzenlemelerinin Bakanlık tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda yeniden ele alındığı ve güncellendiğine işaret edilerek, "Bu kapsamda, hekimlerimizin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi şartıyla, hak ettikleri ödemeler düzenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu gelişme, aile hekimlerimizin emeğinin karşılığını alarak daha huzurlu ve motive bir şekilde hizmet sunmalarına olanak sağlamaktadır." ifadesine yer verildi.