Trabzon'da darbedilen 2 kişi, şüphelilerle LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı

Trabzon'da darbedilen 2 kişi, şüphelilerle Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağış şartıyla uzlaştı.

Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde sokakta gürültü yapan ve otomobilin üzerine oturan E.Y. (35) ile H.Ç. (27), kendilerini uyaran Hasan Ö. (51) ve akrabası Hüseyin Ö'yü (54) darbetti.

Şikayet üzerine şüpheliler hakkında "kasten yaralama" suçundan kamu davası açıldı.

Suçun uzlaşma hükümleri kapsamında olması dolayısıyla dosya, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Uzlaştırma Bürosunca konuyla ilgili uzlaştırmacı görevlendirildi. Taraflar arasında yapılan müzakere sonucu Hasan Ö. ve Hüseyin Ö, 2 şüphelinin LÖSEV'e biner lira bağış yapmasını şart koştu. Şüphelilerin Vakfa bağışta bulunmasıyla uzlaşma sağlandı.