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        Trabzon'da darbedilen 2 kişi, şüphelilerle LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı

        Trabzon'da darbedilen 2 kişi, şüphelilerle Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağış şartıyla uzlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:22 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:22
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        Trabzon'da darbedilen 2 kişi, şüphelilerle LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı
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        Trabzon'da darbedilen 2 kişi, şüphelilerle Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağış şartıyla uzlaştı.

        Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde sokakta gürültü yapan ve otomobilin üzerine oturan E.Y. (35) ile H.Ç. (27), kendilerini uyaran Hasan Ö. (51) ve akrabası Hüseyin Ö'yü (54) darbetti.

        Şikayet üzerine şüpheliler hakkında "kasten yaralama" suçundan kamu davası açıldı.

        Suçun uzlaşma hükümleri kapsamında olması dolayısıyla dosya, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Uzlaştırma Bürosunca konuyla ilgili uzlaştırmacı görevlendirildi.

        Taraflar arasında yapılan müzakere sonucu Hasan Ö. ve Hüseyin Ö, 2 şüphelinin LÖSEV'e biner lira bağış yapmasını şart koştu. Şüphelilerin Vakfa bağışta bulunmasıyla uzlaşma sağlandı.

        Savcılık, her iki taraf hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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