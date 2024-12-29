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        Ortahisar Belediyesi ilkokul öğrencilerine kırtasiye desteği sağladı

        Ortahisar Belediyesi, Çamlık İşitme Engeliler İlkokulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:59 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:56
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        Ortahisar Belediyesi ilkokul öğrencilerine kırtasiye desteği sağladı
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        Ortahisar Belediyesi, Çamlık İşitme Engeliler İlkokulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal İşler Müdürü Toktamış Han Bahadır ile Gıda Mühendisi Dilara Ertürk ilkokulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahadır, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın talimatı üzerine öğrencilere kırtasiye ürünleri ve Kent Mutfağında üretilen sağlıklı atıştırmalıklar ikram ettiklerini belirtti.

        Bahadır, öğrencilerin daha önce belediyede bir program düzenlediklerini hatırlatarak, "Bizler de hem bu gösteri için hazırladığımız teşekkür hediyelerimizi hem de yılbaşı hediyelerimizi öğrencilerimize getirdik. Ortahisar Belediyesi olarak buradaki öğrencilerimiz nezdinde bütün özel gereksinimli yavrularımızın hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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