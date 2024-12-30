Trabzon'da itfaiye ekipleri 4 bin 104 olaya müdahale etti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 2024 yılı içerisinde 4 bin 104 olaya müdahalede bulunduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'etkili müdahale, kesintisiz eğitim' ilkesiyle çalışan ekiplerin, 62 kurum ve 2 bin 734 personele yangın eğitimi verdiği ifade edildi.

Pratik becerilerin geliştirilmesi amacıyla 17 tatbikat düzenlediğine dikkat çekilerek, yangın, trafik kazası, sel, su baskını ve kurtarma vakalarını içeren 4 bin 104 olaya müdahale edildiği vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, insanların güvenliğini sağlamak ve afetlere hazırlıklı olmak adına büyük bir özveriyle çalıştıklarına işaret etti.