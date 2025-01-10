Çaykara'da akademisyen ve öğrenci buluşmaları devam ediyor

Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ise kariyer buluşmalarının öğrencilerin amaçlarına ulaşması noktasında çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Başar, Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

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