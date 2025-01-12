Doğu Karadeniz Demiryolu Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Uraloğlu'na teşekkür mesajı

Doğu Karadeniz Demiryolu Platformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Samsun-Sarp Hızlı Tren Projesi'ne olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Karadeniz Bölgesi'nin 100 yıllık özlemi olan demiryoluna kavuşturulması konusunda bugüne kadar desteklerini esirgemediği belirtildi.

Birçok alanda olduğu gibi ulaştırmada da Erdoğan'ın, Türkiye'yi mega projelerle buluşturduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Proje ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin şehirleri birbirine hızlı tren hattıyla bağlanacak. Böylece, Ankara ile Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz'e sınır olan Gürcistan arasında hızlı ve kesintisiz demiryolu ulaşımı da sağlanacak. Bölgedeki birçok şehir, ilk kez demiryolu ile tanışacak. Proje, Doğu Karadeniz'i Türkiye'nin önemli ulaşım merkezlerinden biri haline getirecek. Hızlı tren hattı bölge halkının yaşamını kolaylaştıracak, ekonomiye yeni bir soluk getirecek ve yeni istihdam alanları yaratacak."

Açıklamada, projenin Karadeniz Bölgesi'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyen turistler için yeni bir cazibe merkezi olmasını sağlayacağına dikkat çekildi.