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        Trabzonspor'da Banza, Onuachu'nun sezonluk performansına yaklaştı

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Paul Onuachu'nun geçen sezonluk performansına şimdiden yaklaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:07
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        Trabzonspor'da Banza, Onuachu'nun sezonluk performansına yaklaştı
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        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Paul Onuachu'nun geçen sezonluk performansına şimdiden yaklaştı.

        Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

        Süper Lig'de 18 karşılaşmada 30 gol üreten bordo-mavili takımda 15 maça çıkan Simon Banza, 12 kez ağları havalandırdı.

        TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Demokratik Kongolu futbolcu; Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Onvo Antalyaspor müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

        Demokratik Kongolu oyuncu, forma giydiği 15 maçın 9'unda skor üretmeyi başardı.

        - Onuachu'ya 3 gol yanaştı

        Simon Banza, Trabzonspor'da geçen sezon kiralık olarak görev yapan Paul Onuachu'dan daha golcü bir dönem yaşadı.

        Onuachu, geçen sezon aynı dönemde 9 gol kaydetmiş daha sonra milli takım kampı ve sakatlıklar nedeniyle sezonu 15 gol ile tamamlamıştı.

        Banza, ligin ikinci yarısındaki 18 maçta 3 gol daha atması halinde Paul Onuachu'nun geçen sezon sonundaki gol sayısını yakalamış olacak.

        - Gol krallığı yarışında ikinci sırada

        Simon Banza, ligde gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.

        Demokratik Kongolu futbolcu, 13 golle zirvede yer alan RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'in arkasında yer alıyor.

        Bu oyuncuları 10'ar golle Beşiktaşlı Ciro Immobile, ikas Eyüpsporlu Mame Thiam, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen takip ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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