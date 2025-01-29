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        Hastanenin tıbbi atık miktarı hasta profiline yönelik proje sayesinde azaldı

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'daki Fatih Devlet Hastanesi'nde uygulanan, "Yoğun Bakımda Yatan Hasta Profiline Göre Ortalama Tıbbi Atık Miktarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi" projesi sayesinde hastanenin tıbbi atık miktarı azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:28 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:11
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        Hastanenin tıbbi atık miktarı hasta profiline yönelik proje sayesinde azaldı
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        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'daki Fatih Devlet Hastanesi'nde uygulanan, "Yoğun Bakımda Yatan Hasta Profiline Göre Ortalama Tıbbi Atık Miktarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi" projesi sayesinde hastanenin tıbbi atık miktarı azaldı.

        Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Alparslan Kapısız, AA muhabirine, hastanenin 2023'teki atık raporlarını değerlendirerek bu konuda çalışma başlattıklarını söyledi.

        Kapısız, öncelikle çevre ve halk sağlığı problemleri arasında yer alan evsel, tıbbi ve tehlikeli atıklar yönünden ayrıştırma yaptıklarını belirtti.

        Ardından hasta profillerine yönelik de atık miktarını tespit etmek amacıyla yeni bir çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Kapısız, bu kapsamda özellikle nöroloji yoğun bakım ve hemodiyaliz ünitelerindeki 500'den fazla hastanın tedavisi sırasında çıkan atık miktarını araştırdıklarını anlattı.

        Kapısız, yaklaşık 8 aydır uygulanan projenin Aralık 2024'de Antalya'da düzenlenen, 15. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi'nde "en iyi araştırma" kategorisinde birincilik kazandığının altını çizerek, "Hastanemizde bu çalışmadan öncesine göre tıbbi atık miktarında yüzde 15-20 civarında azalma oldu. Tehlikeli atık miktarımız yüzde 10-15 arttı. Dolayısıyla ayrıştırmayı doğru yaptığımızı bu çalışmayla öğrenmiş olduk." dedi.

        Tıbbi atıkların insan sağlığına zararlarına işaret eden Kapısız, "Atık projesine başlamadan önce aylık ortalama hastanenin 11 ton civarında tıbbi atığı oluyordu, bu çalışmayla 8 tona düştü." diye konuştu.

        - Proje sonuçlarının rehber olarak yayınlanması planlanıyor

        Projenin koordinatörü, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Elif Baş ise araştırma sırasında öncelikle hastaların kişisel bakım, solunum cihazı ve yatak yarası gibi çeşitli profil tanımlamasını yaptıklarını söyledi.

        Hastaların bu özelliklerine göre atık miktarını kayıt altına aldıklarını vurgulayan Baş, bazı hastaların bakımı sırasında 1 kilogram, bazı hastaların bakımı sırasında ise 4 kilogram atık çıkabildiğine dikkati çekti.

        Proje sayesinde hastaların profil tanımlarına bakılarak, bakımları sırasında ortaya çıkacak atık miktarının görülebileceğini belirten Baş, çalışmanın sonuçlarını rehber olarak yayınlamak istediklerini ifade etti.

        Baş, doğru ayrıştırma sayesinde tıbbi atık miktarının azaltılabileceğini, çalışmayı bin hastaya ulaşınca tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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