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        Trabzon'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:31 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:48
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        Trabzon'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Adacık Mahallesi'nde Osman Zeki Cora'ya (78) ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde yaptıkları incelemede Cora'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

        Cora'nın cenazesi, Beşikdüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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