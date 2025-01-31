Trabzon'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Adacık Mahallesi'nde Osman Zeki Cora'ya (78) ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde yaptıkları incelemede Cora'nın cansız bedeniyle karşılaştı.
Cora'nın cenazesi, Beşikdüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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