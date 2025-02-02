Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da çuvalların altında kalan işçi ağır yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde iş yerinde çalıştığı sırada üzerine çuvalların düşmesi sonucu yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 13:50 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da çuvalların altında kalan işçi ağır yaralandı
        ABONE OL

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde iş yerinde çalıştığı sırada üzerine çuvalların düşmesi sonucu yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan 20 yaşındaki Berat B'nin üzerine önceki gün çuvallar devrildi.

        Yığının altında kalarak ağır yaralanan genç, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaklaşık 1 ay önce işe başladığı öğrenilen Berat B'nin, 2 gündür yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Engelli çocuğa anne ve babasından şiddet!
        Engelli çocuğa anne ve babasından şiddet!
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Galatasaray, Morata'yı açıkladı!
        Galatasaray, Morata'yı açıkladı!
        Alman kadını katledip varil içerisinde gömdü!
        Alman kadını katledip varil içerisinde gömdü!
        Sokak köpekleri için yeni iş kolu!
        Sokak köpekleri için yeni iş kolu!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Tel Aviv'de binlerce kişi sokağa indi
        Tel Aviv'de binlerce kişi sokağa indi
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Karadeniz'in "Temel"i beyaz perdede yaşatılıyor
        Karadeniz'in "Temel"i beyaz perdede yaşatılıyor
        Trabzonspor'un deplasmanda galibiyet hasreti 10 maça çıktı
        Trabzonspor'un deplasmanda galibiyet hasreti 10 maça çıktı
        Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor
        Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor
        Trabzon'da palamut, yerini diğer balık çeşitlerine bıraktı
        Trabzon'da palamut, yerini diğer balık çeşitlerine bıraktı
        Oleksandr Zubkov, transfer görüşmeleri için Trabzon'a geldi
        Oleksandr Zubkov, transfer görüşmeleri için Trabzon'a geldi
        Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov Trabzon'a geldi
        Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov Trabzon'a geldi