Trabzon'da çuvalların altında kalan işçi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan 20 yaşındaki Berat B'nin üzerine önceki gün çuvallar devrildi.

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