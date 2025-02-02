Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Bornova Hitab Spor'u 6-0 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Bornova Hitab Spor'u 6-0 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmada Trabzonspor, Princella Adueba, Valentina Troka, Lumbardha Misini, Buket Karadağ ve Kaltrina Biqkaj'ın (2) golleriyle sahadan 6-0 galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor puanı 31'e yükseltirken İzmir temsilcisi, 10 puanda kaldı.
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