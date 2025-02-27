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        Trabzon'da ramazan öncesi denetimler arttı

        Trabzon'da ramazan öncesi gıda denetimlerinin artırıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:05 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:18
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        Trabzon'da ramazan öncesi denetimler arttı
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        Trabzon'da ramazan öncesi gıda denetimlerinin artırıldığı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi için gıda denetimlerinin ramazan boyunca da devam edeceğini belirtti.

        Kaplan, ramazanda tüketimi artan ekmek, pide, bazlama ve börek gibi unlu mamuller, şekerleme ve tatlılar ile et ve süt ürünleri gibi temel gıda parçalarını üreten, satışını yapan ve toplu tüketime sunan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdiklerini vurguladı.

        Gıda biriminin asgari düzeyde teknik ve hijyenik koşullar, üretimi geniş, ucuz etiket bilgileri ve saklama koşullarının incelendiğine dikkati çeken Kaplan, gerekli miktarda numunelerin alındığını, denetimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini ve ramazan süresince de devam edeceğini aktardı.

        Kaplan, denetimler hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

        "Ramazan paketi adı altına birçok gıdanın bir arada yer aldığı paketlerin son tüketim tarihi ve etiket bilgileri de kontrol edilerek, gerekli durumda analiz edilmek için ürünlerden numune alınmaktadır. Ayrıca denetimlerde işletmelerin fiziki ortamları ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolleri yapılarak, işletme sahipleri ve çalışanlarına gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirme yapılmaktadır. Vatandaşlardan gelecek bildirimler son derece önemli ve gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü ​​olumsuzlukta ALO 174 Gıda ihbar hattından ve 05011740174 numaralı Whatsapp ihbar hattına bildirebileceklerdir."

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