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        Trabzon'da kazılarda ortaya çıkarılan eserler için "arkeopark" oluşturulacak

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, tarihi surlardaki restorasyonun tamamlanmasının ardından bölgede arkeopark oluşturulacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:58
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        Trabzon'da kazılarda ortaya çıkarılan eserler için "arkeopark" oluşturulacak
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, tarihi surlardaki restorasyonun tamamlanmasının ardından bölgede arkeopark oluşturulacağı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Pazarkapı Mahallesi'nde devam eden projede çıkan tarihi buluntuların, arkeopark projesiyle geleceğe taşınacağı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir şehir olduğunu belirterek, surlardaki mirası gelecek nesillere taşımak için titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

        Genç, çalışmaların bilimsel veriler ışığında gerçekleştirildiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Kıymetli hocalarımızın katkılarıyla hayata geçirdiğimiz projeyle, Yukarı Hisar, Ortahisar ve Aşağı Hisar bölgelerinde kapsamlı restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Kazılarımızda 1. yüzyıldan itibaren Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı dönemlerine ait çok kıymetli kalıntılara rastladık. Özellikle eski liman bölgesinde ortaya çıkan sütunlar, şehrimizin tarihi zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi."

        Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin turizme kazandırılacağını belirten Genç, şunları kaydetti:

        "Otopark olarak kullanılan alanı projeye dahil ederek, burada yapılan kazılarda ortaya çıkan tarihi sütunlar ve diğer arkeolojik buluntular için arkeopark oluşturacağız. Bu sayede hem Trabzon'un kültürel mirasını koruyacak hem de tarihi dokuyu gelecek nesillere aktarmış olacağız. Şehrimizin tarihini sadece korumakla kalmayıp, onu yaşatan ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan projeler üretmeye devam edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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