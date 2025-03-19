Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Trabzon'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:27 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL

        Trabzon'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent genelinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

        Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesi'nde park halindeki iki araç kısmen su altında kaldı.

        Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince biriken suyun tahliye edilmesi için iş makineleri yardımıyla çalışma yapıldı.

        Öte yandan hava sıcaklığının düşmesi dolayısıyla kentin yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Trabzon Valisi Yıldırım, Of'ta iftar programına katıldı
        Trabzon Valisi Yıldırım, Of'ta iftar programına katıldı
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da teşkilat buluşmasında konu...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da teşkilat buluşmasında konu...
        Bakan Uraloğlu: Pulathane Bulvarı'nın 8 kilometrelik bölümünü tamamladık (2...
        Bakan Uraloğlu: Pulathane Bulvarı'nın 8 kilometrelik bölümünü tamamladık (2...
        Trabzonspor'da Göztepe mesaisi başladı
        Trabzonspor'da Göztepe mesaisi başladı
        Trabzonspor'da Göztepe maçının hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Göztepe maçının hazırlıkları başladı
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Trabzon'da şube başkanları ile bir araya geldi:
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Trabzon'da şube başkanları ile bir araya geldi: