Of'ta öğrenciler Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını kutladı
Trabzon'un Of ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Trabzon'un Of ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Kıyıcık İlkokulu Konferans Salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim okunan program, öğrencilerin "Çanakkale Geçilmez" adlı tiyatro oyunu ile tamamlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, "Çanakkale bizim en önemli tarihi mücadelemiz ve başarımızdır." dedi.
Programa, Şube Müdürü Hasan Tekke, Okul Müdürü Mustafa Zengin, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
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