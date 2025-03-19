Of'ta öğrenciler Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını kutladı

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, "Çanakkale bizim en önemli tarihi mücadelemiz ve başarımızdır." dedi.

Trabzon'un Of ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

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