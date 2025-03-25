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        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Kadir Gecesi mesajı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:50
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        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Kadir Gecesi mesajı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Yıldırım, mesajında, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nin, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olduğunu belirtti.

        Kalplerin arınması, gönül dünyasının aydınlanması ve manevi huzurun artması için büyük bir fırsat olduğunu aktaran Yıldırım, "Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu müstesna geceyi, yüce Allah'ın rahmeti ve mağfiretine nail olmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeli, dargınlıkların bir kenara bırakılarak aramızdaki sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızın gelişmesine vesile olarak görmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Yıldırım, Kadir Gecesi'nin önemine değinerek, şunları kaydetti:

        "Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği, 'tan yeri ağarana kadar yeryüzünün esenlikle dolduğu' bu kutlu gecenin kıymetini bilerek idrak etmeli, tam bir ihlas ve teslimiyetle rabbimize yönelerek af dilemeli, bu manevi havayı yaşantımızın geri kalanına aksettirerek ebedi kurtuluşa nail olmaya gayret etmeliyiz."

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