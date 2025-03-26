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        Trabzon Sürmene Devlet Hastanesinde görevli Opr. Dr. Celal Nacar:

        Trabzon Sürmene Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Celal Nacar, sezaryen sonrası normal doğumun belirli kriterler sağlandığında güvenli bir doğum yöntemi olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:17
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        Trabzon Sürmene Devlet Hastanesinde görevli Opr. Dr. Celal Nacar:
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        Trabzon Sürmene Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Celal Nacar, sezaryen sonrası normal doğumun belirli kriterler sağlandığında güvenli bir doğum yöntemi olduğunu bildirdi.

        Nacar, yaptığı açıklamada, sezaryen sonrası normal doğumun, geçmişte riskler nedeniyle tercih edilmeyen bir yöntem olduğunu belirtti.

        Yapılan çalışmaların, sezaryen sonrası oluşan yara izi dokusunun doğum kasılmaları sırasında yırtılma riskinin yüzde 1 ile 3 gibi düşük oranlarda olduğunu gösterdiğinin altını çizen Nacar, "Bu nedenle, anne ve baba adaylarının bu süreç hakkında detaylı olarak bilgilendirilmesi ve uygun şartların sağlanması durumunda normal doğumun güvenli bir seçenek olabileceği kabul edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Nacar, sezaryen sonrası normal doğumun belirli kriterler sağlandığında güvenli bir doğum yöntemi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Hastanemizde, daha önce sezaryenla doğum yapmış hastamızın sürecini titizlikle takip ederek, sağlıklı bir şekilde normal doğum yapmasını sağladık. Normal doğum, doğru hasta seçimi ve uzman kontrolünde başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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