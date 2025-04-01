Trabzonspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla noktaladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Papara Park'ta yarın saat 17.45'te başlayacak Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.
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