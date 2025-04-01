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        Trabzonspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 19:36 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:36
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        Trabzonspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla noktaladı.

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Papara Park'ta yarın saat 17.45'te başlayacak Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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