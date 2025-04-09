Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakan Yardımcısı İskurt'un annesinin cenaze törenine katıldı

Törene, İskurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Kanca, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, eski Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak ile vatandaşlar katıldı.

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