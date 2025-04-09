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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakan Yardımcısı İskurt'un annesinin cenaze törenine katıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un annesi Nazmiye İskurt'un cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 18:59 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:15
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakan Yardımcısı İskurt'un annesinin cenaze törenine katıldı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un annesi Nazmiye İskurt'un cenaze törenine katıldı.

        İskurt için Maçka ilçesine bağlı Hızarlı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene katılan Bakan Uraloğlu, İskurt ve ailesine başsağlığı diledi.

        Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı yerdeki mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, İskurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Kanca, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, eski Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak ile vatandaşlar katıldı.

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