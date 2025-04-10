Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve sonuçlandırma çalışması yaptı.
Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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