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        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 19:46 Güncelleme: 10.04.2025 - 20:40
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        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve sonuçlandırma çalışması yaptı.

        Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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