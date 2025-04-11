Doğu Karadeniz'in fındık ihracatı yılın ilk çeyreğinde 419 milyon doları geçti

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-mart aylarında yapılan fındık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 419 milyon 625 bin 144 dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeden yılın ilk çeyreğinde 75 ülkeye dış satım yapıldı.

2024'ün ocak-mart döneminde 363 milyon 508 bin 234 dolar olarak kayıtlara geçen fındık ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 15 artarak 419 milyon 625 bin 144 dolara ulaştı.

Miktar olarak da geçen yılın 3 ayında 45 bin 607 ton olan dış satım, bu yılın aynı döneminde yüzde 11 artarak 50 bin 429 tona yükseldi.

- İtalya'ya ihracat miktarda yüzde 60, değerde yüzde 68 arttı

İtalya, Almanya ve Fransa bu dönemde en fazla fındık dış satımı yapılan 3 ülke oldu.

Doğu Karadeniz'den ocak-mart döneminde İtalya'ya 18 bin 481 ton karşılığı 160 milyon 156 bin 574 dolarlık fındık ihraç edildi. Bölgeden geçen yılın aynı döneminde İtalya'ya 11 bin 578 ton karşılığı 95 milyon 343 bin 185 dolarlık fındık ihraç edilmişti.

Böylelikle İtalya'ya yapılan fındık dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 60, değerde de yüzde 68 arttı. İtalya'yı 70 milyon 746 bin 724 dolarla Almanya ve 34 milyon 557 bin 147 dolarla Fransa takip etti. - "Fındık, bölgenin geleneksel üretim ve ihraç ürünlerinin başında geliyor" DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'den yapılan fındık ihracatının yılın ilk çeyreğini artışla kapattığını söyledi. Fındığın bölgenin geleneksel üretim ve ihraç ürünlerinin başında geldiğini vurgulayan Cirav, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fındık ihracatımızın artması hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Özellikle dünya fındık üretiminde adından söz ettiren İtalya gibi önemli pazarların talebindeki artış bizleri umutlandırıyor. İlerleyen günlerde ihracatımızın çok daha iyi seviyelere geleceğine inanıyoruz. Bu kapsamda da ihracat hedefimizi daha da büyütmeyi planlıyoruz."