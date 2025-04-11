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        MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı İskenderoğlu'ndan Trabzonspor'a ziyaret

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şube Başkanı Mesut İskenderoğlu, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:23 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:29
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        MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı İskenderoğlu'ndan Trabzonspor'a ziyaret
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şube Başkanı Mesut İskenderoğlu, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, İskenderoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ziyarette asbaşkan Zeyyat Kafkas ile görüştüğü belirtildi.

        İskenderoğlu ve Kafkas'ın spor turizmine dair fikir alışverişinde bulunduğu ve İskenderoğlu'na forma hediye ettiği kaydedildi.

        Ziyarette, Genel Sekreter Sami Karaman ve Genel Sayman Derviş Köz de yer aldı.

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