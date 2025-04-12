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        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Kahraman, Trabzon'da konuştu:

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, "27 Mayıs 1960 darbesi 389 milyara mal oldu. Gezi Olayları 22 milyar dolara mal oldu. 381 milyar dolara 28 Şubat darbesi mal oldu. Her darbe bizi yontmak içindir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 20:38 Güncelleme: 12.04.2025 - 21:02
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        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Kahraman, Trabzon'da konuştu:
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        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, "27 Mayıs 1960 darbesi 389 milyara mal oldu. Gezi Olayları 22 milyar dolara mal oldu. 381 milyar dolara 28 Şubat darbesi mal oldu. Her darbe bizi yontmak içindir." dedi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Akademileri" programının açılışına katılan Kahraman, Türkiye'nin geliştiğini ve çok güzel noktalara geldiğini belirtti.

        Kahraman, Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir devlet adamına sahip olduğunu vurgulayarak, ülkenin geçmişten bugüne geldiği süreçler hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Kendisinin 1960 darbesi sürecinde üniversiteye girdiğini aktaran Kahraman, "7 üniversite vardı tüm Türkiye'de. 65 bin 722 üniversite öğrencisi vardı. 27 milyon nüfusta bu kadar. Bugün 7 milyon öğrencimiz var üniversitelerde." diye konuştu.

        İsmail Kahraman, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Biz postalları istemiyoruz, müdahale istemiyoruz. Başkanlık sistemi içinde sandığın olduğu, devlet başkanının seçimle geldiği bir Türkiye istiyoruz. 'Gelişiyoruz ve bunu önleyemezsiniz' diyeceksiniz." ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin 1923'teki kişi başı milli gelirinin 45 dolar olduğunu belirten Kahraman, "Şimdi milli gelirimiz 15 bin doları geçti. Tarihimizde ilk defa 2024'te 1 trilyon 515 milyar dolar gayrisafi milli hasılamız oldu." bilgisini paylaştı.

        Kahraman, Türkiye'nin 28 Şubat ve 27 Mayıs darbelerini yaşadığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "27 Mayıs 1960 darbesi 389 milyara mal oldu. Gezi olayları 22 milyar dolara mal oldu. 381 milyar dolara 28 Şubat darbesi mal oldu. Her darbe bizi yontmak içindir. Hiçbir ameliyat, ameliyatsızlık kadar iyi olamaz. Her ameliyat bir yara açar. Darbeye giden yolda asla destek ve yardımcı olmamalıyız. Gençler milli ruha ve şuura sahip olmalıyız."

        - "Eğitim programlarıyla donanmış bir gençliğe ihtiyacımız var"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirecek olanların gençler olduğunu söyledi.

        Gençlerin önemine dikkati çeken Genç, "Bu nedenle gençliğimizi sadece kitaplarla değil, mücadele insanlarının tecrübeleriyle, yüz yüze etkileşimle beslemeliyiz. Medeniyetimizin değerlerini yeniden inşa etmek ve yeryüzüne taşımak için eğitim programlarıyla donanmış bir gençliğe ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

        Genç, Büyükşehir Belediyesi olarak gençliğe yatırımı öncelikli görev olarak gördüklerine işaret ederek, bu doğrultuda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'ni kurduklarını hatırlattı.

        Toplantıya, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, Gençlik Meclisi Başkanı Abdurrahman Can Aydın ile gençler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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