Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Kahraman, Trabzon'da konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, "27 Mayıs 1960 darbesi 389 milyara mal oldu. Gezi Olayları 22 milyar dolara mal oldu. 381 milyar dolara 28 Şubat darbesi mal oldu. Her darbe bizi yontmak içindir." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Akademileri" programının açılışına katılan Kahraman, Türkiye'nin geliştiğini ve çok güzel noktalara geldiğini belirtti.

Kahraman, Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir devlet adamına sahip olduğunu vurgulayarak, ülkenin geçmişten bugüne geldiği süreçler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kendisinin 1960 darbesi sürecinde üniversiteye girdiğini aktaran Kahraman, "7 üniversite vardı tüm Türkiye'de. 65 bin 722 üniversite öğrencisi vardı. 27 milyon nüfusta bu kadar. Bugün 7 milyon öğrencimiz var üniversitelerde." diye konuştu.

İsmail Kahraman, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Biz postalları istemiyoruz, müdahale istemiyoruz. Başkanlık sistemi içinde sandığın olduğu, devlet başkanının seçimle geldiği bir Türkiye istiyoruz. 'Gelişiyoruz ve bunu önleyemezsiniz' diyeceksiniz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 1923'teki kişi başı milli gelirinin 45 dolar olduğunu belirten Kahraman, "Şimdi milli gelirimiz 15 bin doları geçti. Tarihimizde ilk defa 2024'te 1 trilyon 515 milyar dolar gayrisafi milli hasılamız oldu." bilgisini paylaştı. Kahraman, Türkiye'nin 28 Şubat ve 27 Mayıs darbelerini yaşadığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "27 Mayıs 1960 darbesi 389 milyara mal oldu. Gezi olayları 22 milyar dolara mal oldu. 381 milyar dolara 28 Şubat darbesi mal oldu. Her darbe bizi yontmak içindir. Hiçbir ameliyat, ameliyatsızlık kadar iyi olamaz. Her ameliyat bir yara açar. Darbeye giden yolda asla destek ve yardımcı olmamalıyız. Gençler milli ruha ve şuura sahip olmalıyız." - "Eğitim programlarıyla donanmış bir gençliğe ihtiyacımız var" Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirecek olanların gençler olduğunu söyledi. Gençlerin önemine dikkati çeken Genç, "Bu nedenle gençliğimizi sadece kitaplarla değil, mücadele insanlarının tecrübeleriyle, yüz yüze etkileşimle beslemeliyiz. Medeniyetimizin değerlerini yeniden inşa etmek ve yeryüzüne taşımak için eğitim programlarıyla donanmış bir gençliğe ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.