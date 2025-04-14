Of'ta "10. Akıl ve Zeka Oyunları" gerçekleştirildi

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kabahasanoğlu, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hasan Baştan ile Of Bilim Sanat Merkezi Müdürü Osman Kınacı tarafından verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, akıl ve zeka oyunlarına çok önem verdiklerini belirterek, "Analitik düşünme, muhakeme kabiliyetinin gelişmesine katkı sağlıyor." dedi.

Oyunların, Of Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki final müsabakalarının ardından, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ödül töreni organize edildi.

Trabzon'un Of ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "10. Akıl ve Zeka Oyunları" düzenlendi.

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