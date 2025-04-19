Trabzon'da "1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi" düzenlendi

Trabzon'da "1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi" başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında, 20 üniversiteden 540 öğrenci ve uzmanların katıldığı etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

KTÜ'nün yapay zeka konusunda çok güçlü bir altyapısı olduğunu belirten Çuvalcı, öğrencilerin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül Aydın Mungan ise yapay zeka destekli işlemlerin, her alanda işlerini kolaylaştırdığını ifade etti.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş da tıpta yapay zeka ve bilimin birlikte kullanılmasının, insanların tedavi edilebilirliği açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Eroğlu, robotik ameliyatlara ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.