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        Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

        Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ise ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 09:17 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:17
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        Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
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        Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ise ertelendi.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımının aksamasına neden oldu.

        Trabzon Havalimanı'ndan Ankara, İstanbul ve İzmir'e karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi, bazıları da ertelendi.

        Uçak seferlerinin, hava şartlarının düzelmesinin ardından yapılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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