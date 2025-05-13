Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, antrenmanın ardından Gaziantep'e gitmek için havalimanına hareket etti.

Antrenmanda Galatasaray maçından sonra sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Uğurcan Çakır ile tedavisi tamamlanan Stefan Savic'in de yer aldığı öğrenildi.

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