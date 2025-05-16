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        Of'ta Yeşilay Bahar Şöleni düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde Yeşilay Bahar Şöleni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:17 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:23
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        Of'ta Yeşilay Bahar Şöleni düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde Yeşilay Bahar Şöleni gerçekleştirildi.

        Yeşilay İlçe Temsilciliği tarafından organize edilen şölen, Yeşilay Kulübü üyelerinin katıldığı yürüyüşle başladı.

        Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İrfanlı Mahallesi'nden başlayıp sahilde sona eren yürüyüşün ardından, "Yeşilay, ilçemizde çok güzel faaliyetler yürütüyor. İnanıyorum ki programa katılım sağlayan tüm öğrencilerimiz geleceğin birer Yeşilay neferi olacaklar, iyilikte yarışacaklar." dedi.

        Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner ise "Öğrencilerimizin coşkusu, heyecanı geleceğe dair umudumuzu artırdı. Herkese sağlıklı ve Yeşilay gönüllüsü yıllar diliyorum." diye konuştu.

        Halat çekme ve uçurtma gibi çeşitli yarışmaların düzenlendiği program, çocuklara dondurma ikramıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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