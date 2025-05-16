Of'ta Yeşilay Bahar Şöleni düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde Yeşilay Bahar Şöleni gerçekleştirildi.

Yeşilay İlçe Temsilciliği tarafından organize edilen şölen, Yeşilay Kulübü üyelerinin katıldığı yürüyüşle başladı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İrfanlı Mahallesi'nden başlayıp sahilde sona eren yürüyüşün ardından, "Yeşilay, ilçemizde çok güzel faaliyetler yürütüyor. İnanıyorum ki programa katılım sağlayan tüm öğrencilerimiz geleceğin birer Yeşilay neferi olacaklar, iyilikte yarışacaklar." dedi.

Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner ise "Öğrencilerimizin coşkusu, heyecanı geleceğe dair umudumuzu artırdı. Herkese sağlıklı ve Yeşilay gönüllüsü yıllar diliyorum." diye konuştu.

Halat çekme ve uçurtma gibi çeşitli yarışmaların düzenlendiği program, çocuklara dondurma ikramıyla sona erdi.