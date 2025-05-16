Of'ta Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce eski otogar ile Of Kaymakamlığı arasındaki güzergahta düzenlen yürüyüşe, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Ömer Çakıroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

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