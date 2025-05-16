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        Of'ta Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 17:00 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:14
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        Of'ta Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü yapıldı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce eski otogar ile Of Kaymakamlığı arasındaki güzergahta düzenlen yürüyüşe, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Ömer Çakıroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

        Hacı Mehmet Bahattin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşındı.

        Program, öğrencilerin gösterilerinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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