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        Trabzon'da 142 engelliye tekerlekli sandalye ve medikal malzeme temin edildi

        Trabzon'da, engelli bireylere tekerlekli sandalye ve medikal malzeme desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 18:29 Güncelleme: 17.05.2025 - 19:04
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        Trabzon'da 142 engelliye tekerlekli sandalye ve medikal malzeme temin edildi
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        Trabzon'da, engelli bireylere tekerlekli sandalye ve medikal malzeme desteğinde bulunuldu.

        Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, Engelliler Haftası kapsamında, özel gereksinimli bireylere 91 akülü ve 51 manuel tekerlekli sandalye ile medikal malzeme dağıtımı için tören düzenlendi.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediye binası önündeki programda, özel bireylerin hayatını kolaylaştırmanın kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

        Genç, geçen yıl olduğu gibi bu yılda hayırseverlerin desteğiyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle kalıcı yaşam merkezinin temelini atacaklarını dile getirdi.

        Trabzon'un çok özel bir şehir olduğunu belirten Genç, şunları kaydetti:

        "Dışarıda yaşayan Trabzonluların şehrimize olan bağlılıkları ve katkıları bizler için çok kıymetli. Biz de bu gücü şehrimize yansıtmaya, koşarak, emek vererek Trabzon'a kazandırmaya çalışıyoruz. Bu gönül işi, kalbiyle, yüce gönlüyle bu sürece katkı sunan hayırseverlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Toplam 51 manuel, 91 akülü araç ve sağlık ünitelerimiz bu desteklerle temin edildi. Bunlar sadece rakam değil, özel bireylerimizin hayatına dokunan, onların yaşam kalitesini artıran çok değerli yardımlardır. Sizler için ne yapsak azdır ama ne yapsak da yakışıyor. Yapmaya da devam edeceğiz."

        Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı törende, yurt dışındaki dernek ve hayırseverlerin desteğiyle alınan tekerlekli sandalye ve medikal malzemeler engelli bireylere teslim edildi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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