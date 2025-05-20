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        Trabzonspor, şampiyonluk sonrası düşüşe geçti

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, daha sonra düşüşe geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:17 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:17
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        Trabzonspor, şampiyonluk sonrası düşüşe geçti
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, daha sonra düşüşe geçti.

        Şampiyonluk sezonundan sonraki 3 sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşamayan bordo-mavililer, zirve yarışından erken koparken kupada da iki kez final oynamasına karşın mutlu sona ulaşamadı.

        Süper Lig 2021-2022 sezonunda 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan, 81 puanla şampiyon olan Karadeniz ekibi, sonraki sezonlarda şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

        2021-2022 sezonunda ligi 13. sırada bitiren Galatasaray'ın 29 puan önünde şampiyonluk yaşayan Trabzonspor, daha sonra sarı-kırmızılı takım karşısında farklı geriye düştü.

        - Son 3 sezon büyük fark yedi

        2022-2023 sezonunda 88 puanla Galatasaray şampiyon olurken Trabzonspor, ligde 57 puanla 6. sırada yer alarak zirvenin 31 puan gerisinde sezonu tamamladı.

        Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda ise bu kez 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın 35 puan gerisinde 67 puanla sezonu 3. sırada bitirdi.

        Bu sezon Trabzonspor'un, şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ile arasındaki fark daha da açıldı.

        Karadeniz ekibi, 36 hafta sonunda 89 puanla şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 42 puan gerisinde 47 puanla 7. sırada yer alıyor.

        - Kupada son 2 finali kaybetti

        Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda iki sezon kupaya yaklaşmasına karşın başarılı olamadı.

        Bordo-mavililer, geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında Beşiktaş'a 3-2, bu sezon da Galatasaray'a Gaziantep'teki finalde 3-0 mağlup oldu.

        - Kupasız ve Avrupasız sezon

        Geçen sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Trabzonspor, bu sezon ise Avrupa hayalini gerçekleştiremedi.

        Türkiye Kupası'ndan Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyen Karadeniz ekibinin, Sipay Bodrum FK deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle ligi 5. sırada bitirme şansı da matematiksel olarak kalmadı.

        Böylelikle Trabzonspor, lig ve kupada Avrupa hakkı elde edemeyerek taraftarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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