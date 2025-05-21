Çaykaralı şehit kabri başında anıldı

Törene, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Jandarma Komutanı Emre Can Narin ile İlçe Müftüsü Fatih Karakışla da katıldı.

Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların asla unutulmayacağını belirterek, "Uğruna can verilen bu topraklarda, kahramanlarımızın emanetine sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." diye konuştu.

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