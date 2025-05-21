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        Çaykaralı şehit kabri başında anıldı

        Batman'da 1997'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Onbaşı Bülent Dinç, Çaykara'daki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 20:33 Güncelleme: 21.05.2025 - 20:37
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        Çaykaralı şehit kabri başında anıldı
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        Batman'da 1997'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Onbaşı Bülent Dinç, Çaykara'daki kabri başında anıldı.

        Şehit Dinç için ilçeye bağlı Çambaşı Mahallesi'nde bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi.

        Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların asla unutulmayacağını belirterek, "Uğruna can verilen bu topraklarda, kahramanlarımızın emanetine sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." diye konuştu.

        Törene, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Jandarma Komutanı Emre Can Narin ile İlçe Müftüsü Fatih Karakışla da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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