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        Trabzon'da "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği" düzenlendi

        Trabzon'da, anaokulu öğrencilerine yönelik "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:41 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:02
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        Trabzon'da "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği" düzenlendi
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        Trabzon'da, anaokulu öğrencilerine yönelik "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği" gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlik, Kahramanmaraş Caddesi ile 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı arasında düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.

        Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, okul öncesi eğitimin, çocukların geriye kalan eğitim süreçlerine çok büyük katkı sağlayan bir aşama olduğunu söyledi.

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yeni müfredat programında, beceri temelli eğitimin merkeze alındığını belirten Uygun, "Çocuklarımızın kişisel yetenek, sanat, spor, kültür anlamında ve onları hayata hazırlayacak, geleceklerini ve şahsiyetlerini inşa edecek pek çok yetenek ve eğilimlerini okul öncesinde keşfetmelerine imkan sağlayacak faaliyet ve atölye çalışması yapıyoruz." dedi.

        Çocukların hayallerinin enginliğine işaret eden Uygun, onlara hayallerini gerçekleştirebilecekleri imkan ve ortam sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından, 26 anaokulunun öğrencilerinin yaptığı çalışmalar ve projelerin sergilendiği stantlar açıldı.

        Şenlik, öğrencilerin dans gösterileriyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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