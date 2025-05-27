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        Of'ta Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde Eskipazar Kavak Cami Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrencileri için yıl sonu etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:09 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:16
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        Of'ta Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde Eskipazar Kavak Cami Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrencileri için yıl sonu etkinliği yapıldı.

        İl Müftüsü Selami Aydın, Eskipazar Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, çocukların Kur'an-ı Kerim'i ve dini bilgileri öğrenmelerinin önemine işaret etti.

        Küçük yaştaki eğitimin önemini anlatan Aydın, "Burada vatan, millet, bayrak ve Allah sevgisini öğrenen çocuk, ülkesi için çok çalışması gerektiğinin sorumluluğunda olur. Bundan sonraki yaşamlarında öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

        Program, öğrencilere başarı belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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