Of'ta Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde Eskipazar Kavak Cami Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrencileri için yıl sonu etkinliği yapıldı.

İl Müftüsü Selami Aydın, Eskipazar Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, çocukların Kur'an-ı Kerim'i ve dini bilgileri öğrenmelerinin önemine işaret etti.

Küçük yaştaki eğitimin önemini anlatan Aydın, "Burada vatan, millet, bayrak ve Allah sevgisini öğrenen çocuk, ülkesi için çok çalışması gerektiğinin sorumluluğunda olur. Bundan sonraki yaşamlarında öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Program, öğrencilere başarı belgelerinin verilmesiyle sona erdi.