Trabzon'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Dere güzergahındaki geniş bir alanda yürütülen çalışmalarda, kıyı kenarları araştırılıyor, dalgıçlar tarafından su altı taraması gerçekleştiriliyor.

Çalışmalara, çevre illerden gelen destek ekiplerin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı, JÖAK, JAK, AFAD, AKUT, ANDA, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, Sağlık Müdürlüğü ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllü vatandaşlar eşlik ediyor.

Ailesiyle Suudi Arabistan'dan kente gelen ve önceki gün gittiği turizm merkezi Uzungöl'de, Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan Faisal Ramzi Alshaikh'nin bulunması için yürütülen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

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