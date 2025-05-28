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        Trabzon'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:06
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        Trabzon'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

        Ailesiyle Suudi Arabistan'dan kente gelen ve önceki gün gittiği turizm merkezi Uzungöl'de, Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan Faisal Ramzi Alshaikh'nin bulunması için yürütülen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

        Çalışmalara, çevre illerden gelen destek ekiplerin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı, JÖAK, JAK, AFAD, AKUT, ANDA, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, Sağlık Müdürlüğü ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllü vatandaşlar eşlik ediyor.

        Toplam 108 kişinin katıldığı çalışmalar, eriyen kar sularının derenin debisini yükseltmesi nedeniyle zaman zaman güçlükle ilerliyor.

        Dere güzergahındaki geniş bir alanda yürütülen çalışmalarda, kıyı kenarları araştırılıyor, dalgıçlar tarafından su altı taraması gerçekleştiriliyor.

        Öte yandan çalışmalarda 17 araç, 3 iş makinesi, 3 bot, 3 mobil baz istasyonu da kullanılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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